شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يحاول استعادة تعافيه – تحليل صباحي – 14-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) لليوم الثاني على التوالي، محققاً مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.35% بما يعادل 37.31 نقطة، وذلك بعدما استند في وقت سابق لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي، وسط وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، في ظل تأثر المؤشر بكسره لخط اتجاه فرعي صاعد في وقت سابق على المدى القصير.

لهذا تظل توقعاتنا بترجيح سيناريو ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة عودة استقراره أعلى مستوى 10,745.92، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة النفسي 11,000.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10,500.00 ومستوى المقاومة 10,800.