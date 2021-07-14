شكرا لقرائتكم خبر عن فتيحي يلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 14-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم فتيحي (4180) في آخر جلساته، ليلامس السهم بهذا الارتفاع مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في محاولة منه لتعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب للجلسة الثانية على التوالي بنسبة بلغت 1.68% ليكسب السهم نحو 55 هللة، وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير.

لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 34.80، ليستهدف مستوى الدعم المهم 29.65.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 31.70 ومستوى المقاومة 34.80.