شكرا لقرائتكم خبر عن ذيب يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 14-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم ذيب (4261) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وفي ظل محاولات السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.56% ليخسر السهم نحو 40 هللة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط مهم وهو ثبات مستوى الدعم 69.90، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة 75.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 69.90 ومستوى المقاومة 74.00.