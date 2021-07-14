شكرا لقرائتكم خبر عن سبكيم العالمية يبدأ بالتعافي – تحليل صباحي – 14-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم سبكيم العالمية (2310) في آخر جلساته، وذلك بعد استناده في وقت سابق لدعم خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 1.34% ليكسب السهم نحو 40 هللة، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ما قد يكبح من مكاسب السهم القادمة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 29.25، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 31.20 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 29.25 ومستوى المقاومة 31.20.