شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار يواصل بحثه عن قاع صاعد – تحليل صباحي – 14-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم إعمار (4220) الانخفاض في آخر جلساته، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.49% ليخسر السهم نحو 6 هللة، ليستند السهم لمستوى الدعم المهم 12.10، وذلك في ظل محاولات السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تكسبه البعض من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وبشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السهم.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة ثبات مستوى الدعم 12.10، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 13.32.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.75 ومستوى المقاومة 12.50.