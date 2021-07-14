شكرا لقرائتكم خبر عن العقارية يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل صباحي – 14-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم العقارية (4020) في آخر جلساته، وسط محاولاته اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.39% ليخسر السهم نحو 10 هللة، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 25.00، ليستهدف مستوى المقاومة 27.30.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 25.00 ومستوى المقاومة 27.30.