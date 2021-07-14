شكرا لقرائتكم خبر عن أملاك يضاعف من الضغوط السلبية حوله – تحليل صباحي – 14-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم أملاك (1182) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.80% ليخسر السهم نحو 18 هللة، ليكسر السهم بانخفاضه الأخير دعم خط اتجاه صاعد على المدى القصير.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 22.22، ليستهدف بعدها مستوى الدعم المهم 21.40.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.90 ومستوى المقاومة 22.60.