شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قطاع الطاقة يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل صباحي – 14-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد مؤشر قطاع الطاقة (TENI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول المؤشر بهذا الارتفاع تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، ليحقق المؤشر مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.53% بما يعادل 29.17 نقطة، في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نرجح عودة انخفاض المؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 5,548.64، ليستهدف من جديد مستوى الدعم 5,473.63 استعداداً لكسره.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 5,473.63 ومستوى المقاومة 5,548.64.