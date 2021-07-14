شكرا لقرائتكم خبر عن إس تي سي يعزز من مكاسبه – تحليل صباحي – 14-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم إس تي سي (7010) لليوم الثاني على التوالي، وذلك على إثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه البعض من الزخم الإيجابي الذي ساعده على تحقيق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.94% بما يعادل 1.20 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، كما نلاحظ وسط ذلك بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 127.60، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 133.60.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 127.60 ومستوى المقاومة 133.60.