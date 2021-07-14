شكرا لقرائتكم خبر عن مكة للإنشاء في طريقه لكسر دعم محوري – تحليل صباحي – 14-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم مكة للإنشاء (4100) في آخر جلساته، ليتخطى السهم بهذا الانخفاض مستوى الدعم المحوري 67.80، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.44% ليخسر السهم نحو 30 هللة، وذلك وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره لمستوى الدعم 67.80، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 66.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 66.70 ومستوى المقاومة 68.50.