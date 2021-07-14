الاقتصاد

7.5 مليار دولاراستثمارات.. 5 معلومات عن مشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن 7.5 مليار دولاراستثمارات.. 5 معلومات عن مشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع مشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات مصر فى مصاف الدول المنتجة لمنتجات البتروكيماويات عالية الجودة ويعد أحد أهم المشروعات التى يعمل قطاع البترول على تنفيذها حالياً وفيما يلي أهم المعلومات المتعلقة بالمشروع والتى كانت كالتالى..

 

1- التكلفة الاستثمارية للمشروع تصل إلى حوالى 7.5 مليار دولار.

2- انتاج منتجات بتروكيماوية عالية الجودة منها البارازلين والبنزول ومنتج وقود السفن منخفض الكبريت طبقاً للمواصفات القياسية العالمية IMO 2020.  .

3- سد الاحتياجات المحلية وتصدير الفائض بما يسهم فى تحقيق دخل اضافى من العملة الصعبة ويسهم فى تحسين الميزان التجارى للدولة.

4- يعد أكبر مشروع للبتروكيماويات فى مصر وأفريقيا.

5- يضم مجمعاً لإنتاج المنتجات البتروكيماوية والبترولية ذات القيمة المضافة مثل البولي إيثيلين والبولي بروبيلين والبوليستر.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا