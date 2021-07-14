2- انتاج منتجات بتروكيماوية عالية الجودة منها البارازلين والبنزول ومنتج وقود السفن منخفض الكبريت طبقاً للمواصفات القياسية العالمية IMO 2020. .

القاهرة - سامية سيد - يضع مشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات مصر فى مصاف الدول المنتجة لمنتجات البتروكيماويات عالية الجودة ويعد أحد أهم المشروعات التى يعمل قطاع البترول على تنفيذها حالياً وفيما يلي أهم المعلومات المتعلقة بالمشروع والتى كانت كالتالى..

شكرا لقرائتكم خبر عن 7.5 مليار دولاراستثمارات.. 5 معلومات عن مشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية