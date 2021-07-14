شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة الكيماوية: إدخال صناعات جديدة أبرزها المستخدمة فى إطفاء الحرائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وليد محمد الرشيد، نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن تنفيذ اي مشروع فى القطاع يتوقف على وجود دراسة جدوى له، بحيث تكون هناك ضمانات لاسترداد رأس المال وتحقيق أرباح مستقبلية للشركات، بجانب الاعتماد على المنهج العلمى تماما فى تنفيذ المشروعات التى يتم اختيارها من قبل اللجان الفنية والاستثمارية.

أضاف وليد الرشيد لـ"الخليج 365" إن القابضة تخطط لادخال صناعات كيماوية جديدة ضمن الأنشطة من أبرزها الكيماويات التى تستخدم فى عمليات إطفاء الحرائق وتصنيعها بشكل كامل، لتلبية احتياجات السوق وتنويع الاستثمارات فى الشركة وشركاتها التابعة.

أوضح أن العمل يتم من خلال تأسيس شركة جديدة قانون 159 وبالشراكة مع مؤسسات أو القطاع الخاص، لافتا إن تلك المشروعات تحت الدراسة وهناك تواصل مع العديد من الشركات العالمية فى هذا الشأن.