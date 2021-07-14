شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم.. مؤشر أسعار المستهلكين البريطانى يرسم حركة المعدن الأصفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر السوق العالمى سواء سوق العملات أو المعادن الثمينة عددا من الأحداث والتقارير والبيانات الاقتصادية اليوم الأربعاء 14 يوليو 2021، منها قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزى النيوزيلندى ومؤشر أسعار المستهلكين الأساسى السنوى البريطانى ومؤشر أسعار المنتجين الأمريكى.

ومن المقرر أيضا إعلان محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية لبنك كندا المركزي وبيان قرار سعر الفائدة لبنك كندا ومخزون النفط الأمريكي الخام.

وكانت أسعار الذهب تأثرت هذا الأسبوع بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا وكذلك حدوث تراجع في الدولار وعائد السندات الأمريكية، الأمر الذي انعكس على المعدن الأصفر مسجلا صعود ليتجاوز 1810 دولار للأونصة بارتفاع هو الاعلي في أكثر من 4 أسابيع تقريباً.

الأحداث الاقتصادية التي يترقبها السوق اليوم لعل أبرزها مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي السنوي البريطاني، والفائدة في نيوزيلندا سيكون لهما دور رئيسي في حكة الذهب اليوم

سعر الذهب في مصر سجل مستويات تقترب من 790 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر، وسط توقعات بإمكانية وصوب الجرام لسعر 800 جنيها بدون إضافة سعر المصنعية، فى حالة استمرار الصعود لسعر الذهب عالمياً والذى تجاوز 1810 دولار للأونصة.