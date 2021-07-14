شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يواصل جني الارباح -تحليل صباحي- 14-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر جني الارباح كما اشرنا في تقاريرنا السابقة منذ نهاية الشهر الماضي، حيث اغلق امس الثلاثاء منخفضا عند مستوى 6893 نقطة، في ظل تقارب كمية التداول مقارنة بمتوسطها الاسبوعي، كما يتداول المؤشر حاليا اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يدعو لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 6850 نقطة كمستوى اول ثم 6700 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 7000 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6,881 بينما مستوى المقاومة هو 6,916 نقطة