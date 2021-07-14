شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 14-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 10768 نقطة، في ظل استمرار تدني كميات التداول، كما انزلق المؤشر اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يمدد المؤشر خسائره للوصول لمستويات اقل قد تصل الى 10650 نقطة كمستوى اول ثم 10500 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10900 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,746 بينما مستوى المقاومة هو 10,792 نقطة