شكرا لقرائتكم خبر عن اهلي متحد (AUB) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 14-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الثلاثاء بدون اي تغيير مقارنة باغلاقه السابق، حيث اغلق عند 230 فلس، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 231 فلس، مصحوبا بتدني ملحوظ لكمية التداول، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم التالي عند 214 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 236 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 227 فلس وبين مستوى المقاومة هو 231 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط