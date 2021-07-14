شكرا لقرائتكم خبر عن التخصيص (KPPC) يشهد بعض التحسن -تحليل صباحي- 14-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم بعض التحسن خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق مرتفعا عند مستوى 54.90 فلس، وهو اعلى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، بالتزامن مع ظهور اشارة شراء على مؤشر استوكاستيك، مما يجعل الانظار تتجه لاعلى لمستوى المقاومة 59 فلس كمستوى اول، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 52 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 53.6 وبين مستوى المقاومة هو 56.2 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد