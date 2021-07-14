شكرا لقرائتكم خبر عن بيتك (KFH) يخترق القناة الصاعدة -تحليل صباحي- 14-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم في ثالث جلسات الأسبوع الحالي ليغلق امس الثلاثاء عند مستوى 752 فلس، مخترقا بذلك القناة الصاعدة متوسطة الأجل، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 730 فلس كمستوى اول ثم 710 فلس كمستوى ثان، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 780 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 748 فلس وبين مستوى المقاومة هو 754 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط