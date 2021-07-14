شكرا لقرائتكم خبر عن أركان (ARKAN) الانظار تتجه لاسفل -تحليل صباحي- 14-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم خلال جلسة امس الثلاثاء ليغلق عند مستوى 116 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 120 فلس، كما نلاحظ انطلاق اشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك فالانظار تتجه لاسفل لمستوى الدعم 102 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 123 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 114.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 118.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط