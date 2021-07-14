شكرا لقرائتكم خبر عن التجارية (ALTIJARIA) يتلقى مقاومة قوية -تحليل صباحي- 14-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الاثنين الماضي، حيث اغلق امس الثلاثاء منخفضا عند مستوى 106 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية بسبب ملامسته لخط الاتجاه الصاعد متوسط الأجل المكسور لاسفل، لذلك نتوقع ان يشهد السهم تراجعا خلال الايام القادمة للوصول لمستوى الدعم 102 فلس مرة اخرى، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 108 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 104.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 107.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط