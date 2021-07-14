شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية (QGMD) يسجل ادنى مستوى في اسبوعين -تحليل صباحي- 14-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم عمليات جني الارباح كما توقعنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق امس الثلاثاء منخفضا عند مستوى 2.70 ريال، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم في اسبوعين، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر استوكاستيك نلاحظ انطلاق اشارة بيع، لذلك نتوقع ان يشهد السهم المزيد من عمليات جني الارباح للوصول لمستوى الدعم التالي عند 2.55 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 2.80 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 2.67 ريال وبين مستوى المقاومة هو 2.73 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط