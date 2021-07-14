شكرا لقرائتكم خبر عن بنك بوبيان (BOUBYAN) تحت الضغوط -تحليل صباحي- 14-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم كما اشرنا في تقريرنا الاخير ليغلق امس الثلاثاء عند مستوى 733 فلس، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، كما نلاحظ انطلاق اشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، مما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك نتوقع عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 680 فلس مرة اخرى، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 760 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 725 فلس وبين مستوى المقاومة هو 740 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط