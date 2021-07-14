شكرا لقرائتكم خبر عن بنك قطر الوطني (QNBK) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 14-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 17.85 ريال، مخترقا بذلك القناة الصاعدة قصيرة الأجل، وهو ما ولد هدفا سعريا عند مستوى 17.40 ريال، والذي يتجه اليه السهم حاليا خلال الايام والاسابيع القادمة، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 18.10ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 17.77 ريال وبين مستوى المقاومة هو 17.90 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط