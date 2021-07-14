شكرا لقرائتكم خبر عن سكب ك (KFOUC) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 14-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم عمليات جني الارباح كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق عند مستوى 370 فلس، لينزلق بذلك السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 355 فلس كمستوى اول ثم 320 فلس كمستوى ثان، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 400 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 362 فلس وبين مستوى المقاومة هو 375 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط