شكرا لقرائتكم خبر عن سنام (SANAM) يستهل الجلسة منخفضا ويغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 14-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث استهل الجلسة منخفضا عند مستوى 61.10 فلس، الا انه اغلق مرتفعا عند مستوى 66.50 فلس، وذلك بعدما لامس هدفه السعري المتوقع عند مستوى 58 فلس، حيث يقابل المتوسط المتحرك لـ 20 يوم، والذي نتوقع ان يدفعه لاعلى للوصول لمستوى المقاومة 76 فلس، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 58 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 63.9 وبين مستوى المقاومة هو 72.4 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد