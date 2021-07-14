وزير الكهرباء يحذر: تشغيل سد النهضة دون اتفاق يؤثر على محطات تبريد الطاقة وحجم إنتاجها من الكهرباء

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن عدم التوصل لاتفاق ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي قد يؤدي لتراجع كميات المياه المستخدمة في تبريد المحطات الكهربائية.

وقال شاكر، في تصريحات له خلال مؤتمر نظمه مجلس الأعمال المصري الكندي، تحت عنوان "قطاع الكهرباء في مصر.. من العجز إلى الفائض"، نقلتها قناة "روسيا اليوم"، إن هذا الأمر سيؤدي إلى انخفاض كفاءتها في توليد الكهرباء، كما أن انخفاض مستوى المياه في بعض الأماكن التي يتم استخدامها لتبريد مولدات الطاقة سيؤثر عليها.

وأضاف وزير الكهرباء: "نحن مع الإخوة الإثيوبيين في التنمية، ولكن بشرط ألا تؤدي طريقة تشغيل بناء السد إلى انخفاض المياه لدينا؛ لأن حدوث أي انخفاض في منسوب المياه نتيجة عملية الملء أو حدوث جفاف سيؤدي لتراجع حصة مصر من المياه، وبالتالي تقل كميات المياه التي تستخدم في تبريد محطات الكهرباء ومن ثم انخفاض كميات الطاقة التي تنتجها".

وأكد شاكر أن مصر اعتمدت مؤخراً على إنشاء محطات بديلة تعتمد على التبريد بالهواء، موضحا أن مصر تنبهت إلى أزمة سد النهضة ومدى تأثيرها على تبريد محطات الكهرباء.