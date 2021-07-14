شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح وإيرادات بنك "جولدمان ساكس" في الربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "جولدمان ساكس" خلال تداولات يوم الثلاثاء على الرغم من إعلان البنك الأمريكي عن ارتفاع أرباحه وإيراداته الفصلية خلال الربع السنوي الثاني من العام الجاري.



وارتفعت أرباح "جولدمان ساكس" إلى 5.34 مليار دولار في الربع الثاني مقارنة بأرباح قدرها 197 مليون دولار فقط في نفس الفترة قبل عام.



وباستثناء بعض البنود والمواد المكررة، ارتفعت أرباح البنك إلى 15.02 دولار لكل سهم في الربع الثاني بينما توقع محللون تسجيل أرباح قدرها 10.25 دولار لكل سهم بعد أرباح قدرها 0.5 دولار للسهم فقط في نفس الفترة من عام 2020.



وقفزت إيرادات جولدمان ساكس إلى 15.39 مليار دولار من 13.3 مليار دولار قبل عام ومقارنة بتوقعات تحقيق أرباح عند 12.31 مليار دولار.



وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم "جولدمان ساكس" بنسبة 1.2% وأغلق جلسة الثلاثاء عند 375.9 دولار، وسجل أعلى سعر عند 385.3 دولار في حين سجل أقل سعر عند 372 دولارا.