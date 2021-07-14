شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "جيه بي مورجان" يغلق منخفضا رغم ارتفاع أرباح البنك الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "جيه بي مورجان تشيس" خلال تداولات يوم الثلاثاء على الرغم من إعلان البنك الأمريكي عن نتائج أعمال فصلية إيجابية نوعا ما خلال الربع السنوي الثاني من العام الجاري.



وارتفعت أرباح "جيه بي مورجان تشيس" إلى 11.49 مليار دولار في الربع الثاني من 4.68 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2020.



وباستثناء بعض البنود والمواد المكررة، ارتفع صافي دخل البنك الأمريكي إلى 3.78 دولار لكل سهم في الربع الثاني بينما توقع محللون تسجيل 3.18 دولار لكل سهم.



وانخفضت إيرادات البنك إلى 31.39 مليار دولار في الربع الثاني من 33.81 مليار دولار في نفس الفترة قبل عام، بينما توقع محللون تحقيق إيرادات عند 29.97 مليار دولار.



وعقب المدير التنفيذي لـ"جيه بي مورجان تشيس" "جيمي ديمون" على هذه النتائج بالقول إن البنك حقق أداء قويا في الربع الثاني في ظل تعزيز استثماراته بالقطاع التكنولوجي.



وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم "جيه بي مورجان تشيس" بنسبة 1.5% وأغلق جلسة الثلاثاء عند 155.6 دولار.