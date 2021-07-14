شكرا لقرائتكم خبر عن منظومة استثمارية للتطوير العقاري في «الوطنية للإسكان» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعمل الشركة الوطنية للإسكان على مجموعة من المحاور لتعزيز الاستثمار العقاري في المملكة في إطار دعم مستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى رفع تملك المواطنين للسكن إلى 70 % بحلول عام 2030 وذلك من خلال تنفيذ مشاريع حضارية ذات طابع عصري للأسر السعودية ، وأسست الشركة منظومة عمل متكاملة لضمان تحقيق أهدافها في مجال الإسكان وتنمية كل العناصر المشاركة فيه عبر بناء مجموعة تركز على تقديم الدعم اللازم لهذا القطاع.

وتشمل المنظومة مراحل الاستثمار والتطوير بجميع أنواعه إضافة إلى مد جسور الشراكات المختلفة، وأيضا توفير خيارات البناء المتنوعة وتقديم التسهيلات للمستفيدين.

وحددت الشركة الوطنية للإسكان لقطاعاتها المختلفة في تلك المنظومة مهام محكمة من أجل إنجاز المستهدفات إذ يعد قطاع الاستثمار العقاري الواجهة الاستثمارية للشركة، ويتولى إعداد وتنفيذ إستراتيجية الأعمال للاستثمار العقاري وتطوير الأعمال عبر توفير الفرص الاستثمارية في السوق العقاري لتحقيق استدامة مالية، فيما يركز قطاع التطوير العقاري على تحقيق أهداف الشركة للريادة العقارية وهو المعني بمراحل التطوير العقاري كمطور رئيسي مع القطاع الخاص وإنشاء وبناء العقارات المختلفة لتلبية رغبة العملاء وحاجات السوق.

ويعمل قطاع التطوير التجاري في الشركة الوطنية للإسكان على توسيع دائرة هذا النشاط في المجال السكني وتبني كل الوسائل، التي تساهم في الترويج لهذا المسار، فيما يركز قطاع تطوير الأراضي على تنفيذ مشاريع البنى التحتية وتطوير المخططات السكنية وتعزيز الكفاءة والإنتاجية مع تحقيق الاستدامة المالية.

وأطلقت الشركة قطاع شراكات وعمليات التطوير العقاري بهدف عقد شراكات حيوية مع القطاع الخاص لتوفير حلول ومنتجات سكنية تتوافق مع احتياجات المواطنين بأسعار تنافسية مدعومة، على نفس النهج يستهدف قطاع الإسكان الميسر توفير وحدات سكنية للأسر الأشد حاجة في المجتمع من مستفيدي الدعم السكني والفئة المشمولة برعاية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

ووضعت الشركة الوطنية للإسكان للإدارة العامة للبناء الذاتي هدفا إستراتيجيا يتمثل في توفير كل الحلول السكنية أمام المستفيدين من خلال الحصول على مجموعة من التصاميم التنفيذية وضعها نخبة من المكاتب الهندسية تضم 15 مكتبا إضافة إلى كوادر وطنية من مهرة المصممين السعوديين يعملون على وضع نماذج مبتكرة للوحدات السكنية وصلت إلى أكثر من 30 تصميما وفقا لأفضل الأساليب العصرية، التي توفر متطلبات جودة الحياة كافة.

وتعمل هذه القطاعات بتنسيق كامل داخل منظومة الشركة الوطنية للإسكان لتطوير مجتمعات عمرانية وتمكين النمو في القطاع العقاري، وتحقيق أهداف رؤية المملكة التي تساهم في تلبية تطلعات المواطنين السكنية.