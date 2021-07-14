شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات مصر من الوقود ترتفع إلى 632 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت الصادرات المصرية من الوقود ارتفاعا كبيرا خلال شهر أبريل الماضى، حيث وصلت القيمة الإجمالية لصادرات الوقود إلى 632 مليون و824 ألف دولار، بينما كانت 161 مليون و987 ألف دولار فى شهر ابريل عام 2020، بزيادة بلغت 470 مليون و837 ألف دولار.

ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات البترول الخام بلغت 117 مليون و298 ألف دولار فى أبريل الماضى، مقابل 56 مليون و867 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت قيمتها نحو 76 مليون و611 ألف دولار.

وارتفعت الصادرات المصرية من منتجات البترول لتصل إلى 430 مليون و27 ألف دولار فى أبريل الماضى، مقابل 56 مليون 867 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 373 مليون و160 ألف دولار، أما صادرات الفحم بأنواعه فقد تراجعت لتصل إلى مليون و263 ألف دولار، مقابل مليون و952 ألف دولار خلال فترة المقارنة بتراجع بلغت قيمته 689 ألف دولار.

وارتفعت قيمة الصادرات المصرية بنسبة 47.4٪، حيـث بلغـت 2.84 مليار دولار خلال شهر أبريل 2021، مقابل 1.93 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، نتيجة ارتفاع صادرات بعض السلع وأهمها "أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 77.2٪، وفواكه طازجة بنسبة 60.2٪، وعجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 12٪".

وبلغت قيمة العجز فى الميزان التجارى 3.1 مليار دولار خلال شهر أبريل 2021، مقابل 3.5 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها 13.3٪.