شكرا لقرائتكم خبر عن وزير مالية جنوب السودان: نتوقع زيادة التجارة مع مصر وسوقنا مفتوح للاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إتيان دينج إتيان، وزير المالية بدولة جنوب السودان، إن إقامة معرض "صنع في مصر" في بلاده هو حدث مهم، ودليل على العلاقات القوية بين البلدين، مشيرا إلى أن دولته دولة وليدة، ويمكن أن تكون سوقاً للمنتجات المصرية، والمواطن الجنوب سوداني تعود على المنتج المصري بكثرة، وما جرى خطوة في تقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" الذي يذاع على قناة "cbc": "نتوقع زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وبلدنا تمثل سوقا هاما للمنتجات المصرية، وأغلب المنتجات هنا في جنوب السودان تأتي من أوغندة وكينيا والسودان، ودول الشمال تعبر من خلال الحدود السودانية لتصل إلينا".

وقال: "لدينا رؤية للبدء في التواصل مع وزارة المالية المصرية، ومنذ عامين تم عقد مؤتمر في كوريا، والتقى وزير المالية المصري بنظيره الجنوب سوداني، وكان هناك وعد بالتواصل والتعاون، وهناك اتجاها أن نسير نحو مصر ونوقع اتفاقات مثل اتفاق الازدواج الضريبي".

وتابع: "وهناك عدد من البنوك المصرية على وشك فتح فرع هنا في جنوب السودان، ودولة جنوب السودان لديها خطة خاصة بالاستثمار خاصة في الزراعة والطرق والكهرباء، وهى مجالات قد تكون مفتوحة أمام المستثمر المصري".