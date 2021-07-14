شكرا لقرائتكم خبر عن %60 زيادة فى الطاقة التشغيلية..7 معلومات عن مشروع توسعات ميدرو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تهدف استراتيجية قطاع البترول فيما يتعلق بتطوير مصافي التكرير الجاري تنفيذها لتأمين احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية وصولاً لتحقيق الاكتفاء الذاتى منها خلال عام 2023 ومن أهم تلك المشروعات مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور الجارى تنفيذه حالياً وفيما يلي أهم المعلومات المتعلقة به والتى كانت كالتالى..

-1تكلفة استثمارية نحو 2.4 مليار دولار.

-2تضيف التوسعات الجديدة 60% زيادة في الطاقة التشغيلية الحالية للمصفاة البالغة حالياً 100 ألف برميل.

-3يساهم فى توفير طاقات جديدة من المنتجات البترولية عالية الجودة .

4- بعد تشغيل مشروع التوسعات ستكون قادرة على الإسهام بنحو 40% من الكميات التى يتم استيرادها لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلى.

5-التوسعات الجديدة تضاعف إنتاج المصفاة من البنزين والسولار ووقود النفاثات من حوالى 3 مليون طن سنويا حالياً إلى نحو 5.6 مليون طن في غضون 3 سنوات.

6- بلغت نسبة تقدم اعمال مشروع التوسعات 71٪.

7-سيزيد من الطاقة الإنتاجية لمصفاة ميدور من المنتجات البترولية المختلفة في مقدمتها السولار ثم البنزين عالي الأوكتين والبوتاجاز ووقود الطائرات علاوة علي الفحم والكبريت.