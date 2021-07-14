شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض عقب بيانات التضخم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الثلاثاء في أعقاب صدور بيانات التضخم والتي أثار ارتفاعها القلق في وول ستريت.



وبدأ موسم الإعلان عن نتائج الأعمال الفصلية للشركات في وول ستريت عن الربع السنوي الثاني من هذا العام، والبداية من البنوك حيث أعلن بنكا "جيه بي مورجان تشيس" و"مورجان ستانلي" عن نتائجهما اليوم.



وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن أن مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 0.9% في يونيو/حزيران، وهو أكبر ارتفاع شهري منذ عام 2008، بينما توقع محللون ارتفاعا بنسبة 0.5%، كما ارتفع المؤشر بنسبة 5.4% على أساس سنوي.



وباستثناء أسعار الطاقة والغذاء الأكثر تذبذبا، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين بنسبة 0.9% في الشهر الماضي بما توقع محللون ارتفاع المؤشر بنسبة 0.4%.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس/آب بنسبة 1.6% أو ما يعادل 1.15 دولار وأغلق عند 75.25 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 75.5 دولار وأقل سعر عند 73.6 دولار.



وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أغسطس/آب 1.8% أو ما يعادل 1.33 دولار وأغلق عند 76.49 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 76.6 دولار وأقل سعر عند 74.9 دولار.



وفي ختام التداولات، انخفض مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.3% (ما يعادل 107 نقاط) إلى 34888 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 35018 نقطة وأقل مستوى عند 34876 نقطة.



وتراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.3% (ما يعادل 15 نقطة) إلى 4369 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 4392 نقطة وأقل مستوى عند 4366 نقطة.



وانخفض "ناسداك" بنسبة 0.3% (ما يعادل 55 نقطة) إلى 14677 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 14803 نقاط وأقل مستوى عند 14660 نقطة.