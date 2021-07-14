شكرا لقرائتكم خبر عن هواوى تطلق 4 حملات صيفية لخدمات ما بعد البيع بكافة مراكزها المنتشرة بكل المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك في مصر عن إطلاق حملاتها الصيفية لخدمات ما بعد البيع والتي تشمل عدة عروض وخدمات مجانية وخصومات كبيرة تصل إلى 90% على أعمال الصيانة بكافة مراكز خدمة هواوي المنتشرة بكافة محافظات الجمهورية.

يأتي إطلاق حملات هواوي الصيفية لخدمات ما بعد البيع في إطار حرص الشركة على تلبية احتياجات عملائها وتقديم خدمات مبتكرة لهم وتحقيق أعلى نسب رضاء للعملاء، تماشياً مع استراتيجيتها التي تولي اهتماماً كبيراً بالمستهلك المصري من خلال توفير خدمات متكاملة لما بعد البيع، وتجربة مستخدم فريدة وفائقة لعملائها.

أكد بيك ين، نائب رئيس هواوي مصر، أن هواوي تركز بشكل كبير على خدمات ما بعد البيع، حيث تتميز بكونها واحدة من أفضل الشركات التي تقدم خدمات ما بعد البيع لجميع عملائها من خلال مجموعة من العروض الحصرية، مشيراً إلى أن هواوي تعتبر خدمات ما بعد البيع أحد أهم عوامل نجاحها، وتسعى دائماً إلى توسيع وتحسين مستوى الخدمة والاهتمام بالتفاصيل الدقيقة في عملها من أجل ضمان أفضل تجربة للمستخدم.

وتتضمن حملات هواوي الصيفية لخدمات ما بعد البيع أربعة حملات متنوعة، أولها "يوم خدمة هواوي -Huawei Service Day"، حيث يمكن لكل عملاء هواوي في يوم السبت الأول من كل شهر بالحصول على خدمات حماية الهاتف مثل تنظيف الأجهزة وتشخيص للأعطال، وفرصة الحصول على واقي شاشة مجاني للهواتف المحمولة والساعات الذكية أثناء زيارة أي من مراكز خدمة هواوي في مصر.

كما تشمل العروض أيضاً حملة "استبدل بطاريتك – Replace your battery" حيث يمكن لمستخدمي أجهزة هواوي الحصول على خصومات عند استبدال بطاريات أجهزتهم من خلال مراكز خدمات هواوي. وتمتد هذه الحملة لمدة عشر الأيام الأولى من كل شهر، لطرازات محددة ومخزون محدود وأسعار تبدأ من 30 جنيهاً مصرياً، وستكون الأجزاء الجديدة المستبدلة أصلية 100٪، ويحق للعميل الحصول على ضمان مجاني لمدة 6 أشهر لقطع الغيار الجديدة.

وكذلك حملة "ضمان أطول ومساحة أكبر"، التي يتم إطلاقها على تطبيق الدعم الخاص بهواوي Huawei Support App وتستمر هذه الحملة حتى نهاية يوليو الجاري. وتتيح هذه الحملة لعدد كبير من مستخدمي Huawei الاستمتاع بضمان إضافي لمدة 3 أشهر لحاملي طرازات محددة، كما يمكن لمستخدمي أجهزة هواوي الحصول على خصم بنسبة 80٪ لمدة 3 أشهر من خدمة التخزين السحابية Huawei Cloud بمساحة 50 جيجابايت، وعضوية VIP مجانية لمدة 3 أشهر في تطبيق HUAWEI Music.

وتتضمن حملات هواوي الصيفية لخدمات ما بعد البيع حملة "خصومات الإصلاح الكبرى – Grand Repair Discount"، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 31 يوليو الجاري، حيث تصل خصومات مراكز هواوي على الإصلاح إلى 90٪. وتشمل أيضاً قطع غيار أصلية تدوم لفترة أطول، وتستمر التخفيضات على الوحدات الداخلية من 1 حتي 10 يوليو الجاري، وتخفيضات على الشاشة تبدأ من 11-20 يوليو الجاري، أما التخفيضات على الغطاء الخلفي فتبدأ من 21-31 يوليو الجاري.