شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار يدفع أسعار الفضة نحو الانخفاض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الثلاثاء وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وعقب صدور بيانات اقتصادية.



وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن أن مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 0.9% في يونيو/حزيران، وهو أكبر ارتفاع شهري منذ عام 2008، بينما توقع محللون ارتفاعا بنسبة 0.5%، كما ارتفع المؤشر بنسبة 5.4% على أساس سنوي.



وباستثناء أسعار الطاقة والغذاء الأكثر تذبذبا، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين بنسبة 0.9% في الشهر الماضي بما توقع محللون ارتفاع المؤشر بنسبة 0.4%.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 21:16 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 92.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.7 نقطة وأقل مستوى عند 92.1 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الفورية للفضة بحلول الساعة 21:16 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 26.06 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 26.44 دولار وأقل سعر عند 26.0 دولار.