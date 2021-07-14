شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني ينخفض متأثرا بصعود الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء مع متابعة تطورات جائحة كورونا ووسط ارتفاع الدولار أمام منافسيه.



وضغط الدولار على العملات الرئيسية اليوم عقب صدور بيانات اقتصادية أظهرت أن مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 0.9% في يونيو/حزيران، وهو أكبر ارتفاع شهري منذ عام 2008، بينما توقع محللون ارتفاعا بنسبة 0.5%، كما ارتفع المؤشر بنسبة 5.4% على أساس سنوي.



وباستثناء أسعار الطاقة والغذاء الأكثر تذبذبا، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين بنسبة 0.9% في الشهر الماضي بما توقع محللون ارتفاع المؤشر بنسبة 0.4%.



هذا، ولا تزال جائحة كورونا وتداعياتها تؤثر على الأسواق العالمية مع ظهور سلالة دلتا سريعة التفشي في بعض الدول ومن بينها المملكة المتحدة.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 20:47 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 1.3813، وسجل أعلى سعر عند 1.3906 وأقل سعر عند 1.3800.