شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 13-7-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 13-7-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وربح رأس المال السوقي 9.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 668.774 مليار جنيه.



إيقاف تداول 23 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 23 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، الملتقى العربي للاستثمارات، الأهلي للتنمية والاستثمار، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، العربية للصناعات الهندسية، بنك البركة مصر، دلتا للطباعة والتغليف، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، اودن للاستثمارات المالية، العربية لاستصلاح الأراضي، المنصورة للدواجن، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، جولدن تكس للأصواف، المصرية للمنتجعات السياحية، العربية للمحابس، غاز مصر، العالمية للاستثمار والتنمية، ريكاب للاستثمارات المالية، أسمنت سيناء. إيقاف تداول 23 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 23 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، الملتقى العربي للاستثمارات، الأهلي للتنمية والاستثمار، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، العربية للصناعات الهندسية، بنك البركة مصر، دلتا للطباعة والتغليف، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، اودن للاستثمارات المالية، العربية لاستصلاح الأراضي، المنصورة للدواجن، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، جولدن تكس للأصواف، المصرية للمنتجعات السياحية، العربية للمحابس، غاز مصر، العالمية للاستثمار والتنمية، ريكاب للاستثمارات المالية، أسمنت سيناء.

البورصة تربح 9.5 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وربح رأس المال السوقي 9.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 668.774 مليار جنيه. البورصة تربح 9.5 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وربح رأس المال السوقي 9.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 668.774 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 351.5 مليون ورقة مالية بقيمة 2.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 45.6 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 71.54% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 24.81%، والعرب على 3.65% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 50.02% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 49.97%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 60.1 مليون جنيه، 514.2 ألف جنيه، 846.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 28 مليون جنيه، 6.9 مليون جنيه، 872.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.94%، ليغلق عند مستوى 10431 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 2161 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 12832 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.29% ليغلق عند مستوى 4089 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.27% ليغلق عند مستوى 2374 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.98% ليغلق عند مستوى 3321 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.95% ليغلق عند مستوى 2805 نقطة.

وصعدت أسهم 128 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 30 شركة، ولم تتغير مستويات 36 شركة. تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، المجموعة المصرية العقارية، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، رواد السياحة-رواد، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، 3.5 مليون سهم، 5.9 مليون سهم، 10 مليون سهم، 102.2 ألف سهم، 15 مليون سهم، 308.8 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بالمجموعة المصرية العقارية 1.1 مليون سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، رواد السياحة-رواد، 4.3 مليون سهم، 47800 سهم، على التوالي. تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، المجموعة المصرية العقارية، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، رواد السياحة-رواد، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، 3.5 مليون سهم، 5.9 مليون سهم، 10 مليون سهم، 102.2 ألف سهم، 15 مليون سهم، 308.8 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بالمجموعة المصرية العقارية 1.1 مليون سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، رواد السياحة-رواد، 4.3 مليون سهم، 47800 سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي النعيم القابضة للاستثمارات، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، 106 ألف سهم، 2.5 مليون سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بمستشفى النزهة الدولي 1350 سهم.

كما أعلنت مجموعة مستشفيات كليوباترا، شراء 186.1 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة الشمس بيراميدز للفنادق والقرى السياحية المصدرة لعدد 22.2 مليون سهم بقيمة إجمالية 56.7 مليون دولار.





بلوم مصرأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، إيداع مشروع عرض الشراء الإجباري المقدم من بنك المؤسسة العربية المصرفية، لشراء حتى عدد 300 مليون سهم، والذي يمثل حتى 100 % من رأس المال المصدر لبنك بلوم مصر بسعر نقدي 22.33 جنيه للسهم للواحد يتم سداده بما يعادله بالدولار الامريكى وفقا لمتوسط سعر صرف الدولار الأمريكى المعلن من البنك المركزى خلال السبعة أيام السابقة على تاريخ صدور موافقة الهيئة على نشر إعلان عرض الشراء الماثل، وذلك وفقاً لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

سي أي كابيتالأعلنت شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، موافقة مجلس الإدارة من حيث المبدأ على عرض الشراء غير الإلزامي المقدم من بنك مصر لشراء الأسهم المملوكة لشركة سي أي كالبيتال في أسهم رأسمال شركة سي آي للتمويل الاستهلاكي-سهولة.





البنك التجاري الدوليأعلن البنك التجاري الدولي، القوائم المالية المجمعة خلال الستة أشهر الأولى من عام 2021، وحقق إيرادات بلغت 12.6 مليار جنيه مع ثباتها مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، مصحوبة بانخفاض صافي الدخل من العائد بنسبة 6%، في حين ارتفع صافي الدخل بخلاف العائد بنسبة 438%، كما ارتفعت نسبة المصروفات إلى الإيرادات بنسبة 9%، لتسجل 22.7%، مقارنةً بنسبة 20.7% عن نتائج نفس الفترة من العام السابق، وحقق البنك صافي أرباح قدرها 6.1 مليار جنيه خلال الستة أشهر الأولى من عام 2021 بارتفاع قدره 22% عن الستة أشهر الأولى من عام 2020.