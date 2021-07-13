شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم فى مصر تغلق عند 788 جنيها للجرام من عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق سوق الذهب على استقرار الأسعار عند مستويات 788 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، عقب ارتفاع إلى مستويات 790 جنيها، لكن عودة اونصة الذهب لتسجل 1808 دولار.

أسعار الذهب اليوم فى مصر، عيار 18 سجل 675 جنيها، عيار 21 سجل 788 جنيها، عيار 24 سجل 900.75 جنيه، الجنيه الذهب 6304 جنيهات.

وارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء 13 يوليو عقب بيانات تظهر أن أسعار المستهلكين فى الولايات المتحدة سجلت أكبر زيادة فى 13 عاما الشهر الماضى، لكن ارتفاع الدولار كبح مكاسب المعدن النفيس.

وصعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 1811.50 دولار للأوقية، وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين فى الولايات المتحدة 0.9% على أساس شهرى الشهر الماضى مقارنة مع توقعات لزيادة قدرها 0.5%.

لكن محللين قالوا إن البيانات من غير المرجح أن تثير تشديدا سريعا للسياسة النقدية من مجلس الفدرالى، وهو ما يقدم بعض الدعم للمعدن الأصفر الذى لا يدر عائدا.

وتنتظر الأسواق شهادة جيروم باول رئيس الفدرالى فى الكونغرس يومى الأربعاء والخميس بحثًا عن أى تلميحات إلى أن البنك المركزى الأمريكى قد يقلص مشتريات الأصول.