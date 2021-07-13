شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب رغم صعود الدولار وصدور بيانات إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الثلاثاء رغم صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وصدور بيانات اقتصادية إيجابية.



وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن أن مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 0.9% في يونيو/حزيران، وهو أكبر ارتفاع شهري منذ عام 2008، بينما توقع محللون ارتفاعا بنسبة 0.5%، كما ارتفع المؤشر بنسبة 5.4% على أساس سنوي.



وباستثناء أسعار الطاقة والغذاء الأكثر تذبذبا، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين بنسبة 0.9% في الشهر الماضي بما توقع محللون ارتفاع المؤشر بنسبة 0.4%.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 18:37 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 92.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.7 نقطة وأقل مستوى عند 92.1 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الفورية للذهب بحلول الساعة 18:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 1809.1 دولار للاوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر عند 1818 دولارا وأقل سعر عند 1798.7 دولار.