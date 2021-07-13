شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يوسع مكاسبه عقب بيانات التضخم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء مع متابعة صدور نتائج أعمال الشركات وعقب صدور بيانات اقتصادية قوية.



وبدأ موسم الإعلان عن نتائج الأعمال الفصلية للشركات في وول ستريت عن الربع السنوي الثاني من هذا العام، والبداية من البنوك حيث أعلن بنكا "جيه بي مورجان تشيس" و"مورجان ستانلي" عن نتائجهما اليوم.



وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن أن مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 0.9% في يونيو/حزيران، وهو أكبر ارتفاع شهري منذ عام 2008، بينما توقع محللون ارتفاعا بنسبة 0.5%، كما ارتفع المؤشر بنسبة 5.4% على أساس سنوي.



وباستثناء أسعار الطاقة والغذاء الأكثر تذبذبا، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين بنسبة 0.9% في الشهر الماضي بما توقع محللون ارتفاع المؤشر بنسبة 0.4%.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 18:37 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 92.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.7 نقطة وأقل مستوى عند 92.1 نقطة.