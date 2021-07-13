شكرا لقرائتكم خبر عن تستهدف 7 قطاعات.. إطلاق «الأكاديمية السعودية اللوجستية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أُطلقت الأكاديمية السعودية اللوجستية، قبل قليل، كأحد المبادرات الداعمة لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ والمساهمة في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة ومحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهيد الفهيد.

وأكد رئيس مجلس إدارة الأكاديمية السعودية اللوجستية الدكتور رميح بن محمد الرميح، أن إطلاق الأكاديمية التي ستبدأ في تقديم برامجها بداية الفصل الدراسي المقبل يأتي باعتبار دعم الخدمات اللوجستية من أهم برامج الرؤية التي تسعى لدعم الصناعة وإنشاء وتحسين أداء المراكز اللوجستية التي ستتحقق بتوفير الكفاءات المهنية المتميزة وتطوير القدرات البشرية من خلال برامج تدريبية متنوعة ومتخصصة، مشيراً إلى أن هذا ما ستقدمه الأكاديمية من خلال شراكتها المحلية والدولية.

وأوضح أن الأكاديمية تستهدف 7 قطاعات هي: الخدمات البريدية اللوجستية، النقل البحري والموانئ، التجارة الدولية والشحن والتصدير، النقل البري، التجارة الإلكترونية وإدارة المخازن و النقل الجوي.

وشهد حفل الإطلاق توقيع ١١ اتفاقية توظيف مبتدئ بالتدريب مع القطاع الخاص لتوظيف ٣٦٠ سعودي وسعودية ٥٨٪ منهم ذكور و٤٢٪ إناث، إذا تهدف الأكاديمية السعودية اللوجستية لتدريب وتأهيل الشباب السعودي وتطوير المعارف والمهارات الفنية في قطاع الخدمات اللوجستية بهدف توطين الوظائف في هذا المجال، وتطوير المعارف والمهارات الفنية في القطاع اللوجستي لتمهين وتأهيل الكفاءات السعودية.