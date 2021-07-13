شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار تُعيد ﺟدوﻟﺔ ﺗﻣوﯾل بقيمة 537.5 مليون ريال ﻣﻘدم ﻣن السعودي الفرنسي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة إعمار المدينة الاقتصادية عن توقيع اتفاق إعادة جدولة مع البنك السعودي الفرنسي.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن الشروط المعدلة للتمويل البالغ 537.5 مليون ريال، تشمل فترة سماح لمدة ثلاث سنوات وفترة سداد ممتدة إلى سبعة سنوات من خلال أقساط نصف سنوية.

وبحسب البيان، تشمل الشروط المُعدلة تسهيلات إضافية للتحوط من سعر الفائدة بقيمة 50 مليون ريال.

ونوهت الشركة إلى أن السبب في إعادة الجدولة يعود إلى الرغبة في تيسير التدفقات النقدية للشركة وتحسين قدرتها على المضي قدماً في تحقيق خططها للنمو.

هذا ومن المُقرر أن يتم تعديل مدة التسهيلات من مارس 2017 إلى أكتوبر 2023 قبل الجدولة إلى مارس 2017 حتى أكتوبر 2029 بعد الجدولة.

ويُشار إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 194 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل خسائر بلغت 282 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر خلال الربع الأول من 2021 إلى الإنخفاض في المصاريف المالية بمقدار 36 مليون ريال خلال الربع الحالي يعود بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار سايبور الإجمالية.