شكرا لقرائتكم خبر عن "أسواق العثيم" تنتهي من توقيع عقد ترسية مشروع مع المركز الوطني للتخصيص والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أسواق عبد الله العثيم عن انتهاء التحالف من توقيع عقد ترسية مشروع الاستحواذ على شركة المطاحن الرابعة مع المركز الوطني للتخصيص، بقيمة 859 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأنه بموجب الاتفاق تنتقل كامل أسهم رأسمال شركة المطاحن الرابعة من المركز الوطني للتخصيص إلى شركة الخليج لطحن الدقيق الصناعية، التي أسسها أعضاء التحالف بالتساوي لهذه الغاية.

وكانت العثيم قد أعلنت، خلال يونيو الماضي، عن ترسية مشروع الاستحواذ على شركة المطاحن الرابعة من قبل المركز الوطني للتخصيص على تحالف شركة أسواق عبد الله العثيم وشركة آلانا الدولية والشركة المتحدة لصناعة الأعلاف.

وأشارت الشركة إلى أنه سيتم تمويل هذه الصفقة من خلال مزيج من التمويل الذاتي من قبل أعضاء التحالف والاقتراض من البنوك المحلية باسم "شركة الخليج لطحن الدقيق الصناعية".

وتجدر الإشارة إلى أن العثيم كانت قد حققت تراجعاً في الأرباح بنسبة 42.6% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021، مُحققة صافي أرباح بلغ 57.7 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 99.6 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.