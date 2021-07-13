شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يوسع مكاسبه والخام الأمريكي أعلى 75 دولارا قبيل التقرير الأسبوعي للمخزونات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الثلاثاء رغم صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية ووسع الخام مكاسبه قبيل صدور بيانات المخزون الأمريكي.



وسوف يعلن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم عن بيانات أولية لمخزونات النفط في الولايات المتحدة بيما ستعلن إدارة معلومات الطاقة عن بياناتها الرسمية غدا الأربعاء.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 17:36 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 92.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.7 نقطة وأقل مستوى عند 92.1 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس/آب بحلول الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.5% إلى 75.2 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 75.5 دولار وأقل سعر عند 73.6 دولار.



وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أغسطس/آب 1.7% إلى 76.4 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 76.6 دولار وأقل سعر عند 74.9 دولار.