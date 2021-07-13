شكرا لقرائتكم خبر اتفاقية لتدريب الكوادر الوطنية للعمل في الترفيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تدريب وتوظيف الخريجين السعوديين من الجنسين بما يتوافق واحتياجات سوق العمل المحلى فى قطاع الترفيه والعمل على المساعدة في توظيفهم لدى الشركات العاملة بالقطاع.
وتشتمل بنود الاتفاقية المبرمة على تطوير قطاع الترفيه وحوكمة أعماله، ونشر الوعي المجتمعي في القطاع، واستقطاب الشركات للإسهام في تدريب الكوادر الوطنية، وإقامة الفعاليات المشتركة بالتعاون مع المنظمة العالمية للمدن الترفيهية «IAAPA» وجامعة «نيس الفرنسية»، والترويج للبرامج التدريبية المتخصصة في الترفيه وتحفيز الشباب السعودي للالتحاق بسوق العمل في قطاع الترفيه من خلال ورش العمل التوعوية بالغرف التجارية، فضلا عن إعداد وتنفيذ البرامج المتخصصة في قطاع الترفيه، وإعداد دراسة حول احتياج السوق المحلي من البرامج التدريبية ذات الصلة بالترفيه.
كانت هذه تفاصيل خبر اتفاقية لتدريب الكوادر الوطنية للعمل في الترفيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.