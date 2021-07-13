اتفاقية لتدريب الكوادر الوطنية للعمل في الترفيه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع رئيس اللجنة الوطنية للترفيه باتحاد الغرف السعودية الوليد البلطان والرئيس التنفيذي للأكاديمية السعودية للترفيه نوال الشريف، أمس، اتفاقية تعاون في مجال تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية للعمل في قطاع الترفيه بالمملكة.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تدريب وتوظيف الخريجين السعوديين من الجنسين بما يتوافق واحتياجات سوق العمل المحلى فى قطاع الترفيه والعمل على المساعدة في توظيفهم لدى الشركات العاملة بالقطاع.

وتشتمل بنود الاتفاقية المبرمة على تطوير قطاع الترفيه وحوكمة أعماله، ونشر الوعي المجتمعي في القطاع، واستقطاب الشركات للإسهام في تدريب الكوادر الوطنية، وإقامة الفعاليات المشتركة بالتعاون مع المنظمة العالمية للمدن الترفيهية «IAAPA» وجامعة «نيس الفرنسية»، والترويج للبرامج التدريبية المتخصصة في الترفيه وتحفيز الشباب السعودي للالتحاق بسوق العمل في قطاع الترفيه من خلال ورش العمل التوعوية بالغرف التجارية، فضلا عن إعداد وتنفيذ البرامج المتخصصة في قطاع الترفيه، وإعداد دراسة حول احتياج السوق المحلي من البرامج التدريبية ذات الصلة بالترفيه.