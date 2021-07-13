شكرا لقرائتكم خبر منع دخول 1.1 مليون منتج مخالف وإلزام المستوردين بإعادة تصديرها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - منعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك دخول 1.12 مليون منتج مخالف للمواصفات القياسية الإلزامية الخاصة بالسلامة وكفاءة الطاقة، وذلك خلال النصف الأول من عام 2021.

وأوضحت الهيئة أنه تم تكليف مستوردي هذه المنتجات بإعادة تصديرها، مبينة أن المنتجات المعاد تصديرها شملت: أجهزة تكييف، غسالات، نشافات، ثلاجات، سخانات، إنارة، إطارات.

وأفادت بأن منتجات الإنارة التي جرى منع دخولها بلغت 1.02 مليون منتج، فيما بلغت كمية «أجهزة التكييف والغسالات والنشافات والثلاجات والسخانات» 36.5 ألف منتج، وبلغ مجموع «الإطارات» 53 ألف إطار، كانت جميعها مخالفة للمواصفات القياسية السعودية.

وتأتي هذه الجهود المبذولة في إطار التعاون والتنسيق المتواصل الذي يجمع المركز السعودي لكفاءة الطاقة (كفاءة) ووزارة التجارة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إلى جانب هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، حيث تمثل هذه الشراكة بين هذه الجهات المعنية منظومة عمل متكاملة تسعى لضمان دخول السلع المطابقة فقط للمواصفات القياسية المعتمدة، التي يأتي من أهمها السلع التي تستهلك قدرا كبيرا من الطاقة.

منع دخول 1,117,149 منتجا مخالفا

المنتجات التي جرى منعها:

1,027,360 منتج إنارة

36,502 جهاز كهربائي

53,287 إطار مركبات