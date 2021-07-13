الدرع العربي للتأمين توقع اتفاقية اندماج مع الأهلي للتكافل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني اتفاقية اندماج ملزمة مع شركة الأهلي للتكافل، حيث ستقوم بموجبها بشراء كامل أسهم مساهمي شركة الأهلي للتكافل من خلال تقديم عرض مبادلة أسهم دون تسديد مقابل نقدي، على أن تتم عملية المبادلة عبر زيادة رأسمال شركة الدرع للتأمين عن طريق إصدار أسهم عادية جديدة لمساهمي شركة الأهلي للتكافل. وفي حال تمت الموافقة على صفقة الاندماج من قبل كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة ومن قبل الجمعية العامة غير العادية لكلا الشركتين، ستقوم الدرع للتأمين بإصدار عدد (23,852,462) سهما عاديا جديدا بقيمة اسمية قدرها (10) ريالات للسهم الواحد مقابل شراء كامل الأسهم المصدرة في شركة الأهلي للتكافل بقيمة اسمية إجمالية قدرها (238,524,620) ريالا، أي أنه سيتم إصدار (1.43) سهم في شركة الدرع للتأمين مقابل كل سهم واحد في شركة الأهلي للتكافل ستصدر الأسهم الجديدة من خلال زيادة رأسمال شركة الدرع للتأمين من (400,000,000) ريال إلى (638,524,620) ريالا عبر زيادة عدد الأسهم من (40,000,000) سهم إلى (63,852,462) سهما عاديا، بحيث ستبلغ نسبة ما سيملكه مساهمو شركة الأهلي للتكافل 37.36% من رأسمال شركة الدرع للتأمين بعد الزيادة، وستنخفض نسبة ملكية المساهمين الحاليين في شركة الدرع للتأمين من 100% لتصبح 62.64%.



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