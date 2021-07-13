هيئة الاتصالات

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وعرفت الهيئة بأنواع الشحنات البريدية، موضحة الفرق بين الطرود والبعائث البريدية التي تتولى الهيئة مسؤولية تنظيمها، وبين الشحنات الناتجة عن عمليات التجارة الالكترونية التي تختص بها وزارة التجارة.
وأكدت الهيئة أن تسليم طلبات المتاجر الالكترونية للعملاء ومعالجة المشاكل وغيرها من الخطوات المتعلقة بالشراء عبر المتاجر الالكترونية هي من مسؤولية المتجر الالكتروني.
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