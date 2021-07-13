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هيئة الاتصالات

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- بواسطة أيمن الوشواش - هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أطلقت حملة توعوية بالتعاون مع وزارة التجارة لتوضيح حقوق مستفيدي الخدمات البريدية المتعلقة بالتجارة الالكترونية؛ بهدف رفع مستوى الوعي بهذه الحقوق وأدوار جميع الجهات المعنية بتنظيم عمليات التجارة الالكترونية في المملكة.

وعرفت الهيئة بأنواع الشحنات البريدية، موضحة الفرق بين الطرود والبعائث البريدية التي تتولى الهيئة مسؤولية تنظيمها، وبين الشحنات الناتجة عن عمليات التجارة الالكترونية التي تختص بها وزارة التجارة.

وأكدت الهيئة أن تسليم طلبات المتاجر الالكترونية للعملاء ومعالجة المشاكل وغيرها من الخطوات المتعلقة بالشراء عبر المتاجر الالكترونية هي من مسؤولية المتجر الالكتروني.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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