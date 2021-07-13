شكرا لقرائتكم خبر هيئة الاتصالات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أطلقت حملة توعوية بالتعاون مع وزارة التجارة لتوضيح حقوق مستفيدي الخدمات البريدية المتعلقة بالتجارة الالكترونية؛ بهدف رفع مستوى الوعي بهذه الحقوق وأدوار جميع الجهات المعنية بتنظيم عمليات التجارة الالكترونية في المملكة.

وعرفت الهيئة بأنواع الشحنات البريدية، موضحة الفرق بين الطرود والبعائث البريدية التي تتولى الهيئة مسؤولية تنظيمها، وبين الشحنات الناتجة عن عمليات التجارة الالكترونية التي تختص بها وزارة التجارة.

وأكدت الهيئة أن تسليم طلبات المتاجر الالكترونية للعملاء ومعالجة المشاكل وغيرها من الخطوات المتعلقة بالشراء عبر المتاجر الالكترونية هي من مسؤولية المتجر الالكتروني.