شكرا لقرائتكم خبر مبادرة لتنفيذ توصيلات المياه والصرف أثناء تطوير المخططات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت شركة المياه الوطنية أمس مبادرة تنفيذ التوصيلات المنزلية داخل المخططات، والتي ستمكن المطورين العقاريين من تنفيذ التوصيلات الجزئية للمباني في المخططات قبل بيعها للمستفيدين.

وقال رئيس شركة المياه الوطنية المهندس محمد الموكلي خلال حفل الإطلاق الذي رعاه وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، «إن المبادرة هي الأولى من نوعها، وستسهم في الحفاظ على البنية التحتية لطرق هذه المخططات، إذ سيتم حفرها لتنفيذ توصيلات المياه والصرف الصحي مرة واحدة فقط، أثناء تطوير المخطط، إضافة إلى أنها ستختصر إجراءات تنفيذ التوصيلات المنزلية للمستفيدين، وضمان جودة تنفيذها، كما ستحد من التشوه السمعي والبصري داخل المدن، ما يساعد في تحسين جودة الحياة.

ودعا الموكلي شركات التطوير العقاري إلى المسارعة للانضمام إلى هذه المبادرة، مؤكدا أن شركة المياه الوطنية، عملت على تحسين رحلة اعتماد المخططات، واختصرتها من ست سنوات في 2015، لتصبح 6 أشهر فقط في 2021.

وعلى هامش الإطلاق أبرمت الشركة اتفاقية مع ثلاث شركات للتطوير العقاري لتنفيذ التوصيلات في المخططات الخاصة بها، تضمنت إيصال خدمات المياه والصرف الصحي إلى المخططات السكنية التي تطورها الشركات العقارية، بناء على التوصيات الاستراتيجية الوطنية للإسكان، من أجل تحقيق الأهداف والخطط الاستراتيجية لقطاعي الإسكان والمياه، إضافة إلى أن الاتفاقية تندرج تحت برنامج معالجة التشوه البصري، إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة ضمن برامج رؤية المملكة 2030.

6 أهداف للمبادرة:

الحفاظ على البنية التحتية لطرق المخططات.

حفر الطرق لتنفيذ التوصيلات مرة واحدة فقط.

تجهيز توصيلات المياه والصرف أثناء تطوير المخطط.

اختصار إجراءات تنفيذ التوصيلات المنزلية للمستفيدين.

ضمان جودة تنفيذ التوصيلات المنزلية للمستفيدين.

الحد من التشوه السمعي والبصري داخل المدن.