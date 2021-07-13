تعاون بين «تداول» وبورصة «اس آي إكس» السويسرية

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إلى جانب ذلك جرى استعراض التطورات الاقتصادية الحالية في البلدين على الصعيدين الوطني والإقليمي، بما في ذلك رؤية 2030، مع التركيز على موضوع «الابتكار في القطاع المالي» وإلقاء نظرة شاملة على هذا القطاع الحيوي، وتبادل الأفكار حول رقمنة الأسواق المالية، والتمويل المستدام، وإدارة الديون.
وناقش الحوار سبل تعزيز التعاون الثنائي بين المملكة والاتحاد السويسري فيما يتعلق بالأسواق المالية والبرامج التدريبية والضرائب والبورصة.
وأبدى الجدعان ترحيبه بإطلاق الحوار المالي الثاني بين المملكة والاتحاد السويسري، مؤكدا أن «سويسرا شريك مهم للسعودية، ومسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030»، وقال «يسرنا الانضمام إلى أصدقائنا في زيورخ اليوم؛ وذك للعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، كما نطمح معا بأن نصبح روادا في مجالات التمويل والتقنية والسياحة والطاقة على أساس التحول الرقمي الصديق للبيئة، ونأمل أن تبني مناقشاتنا شراكات استراتيجية تعزز علاقتنا لتطوير اقتصادات البلدين».
من جانبه أعرب وزير المالية السويسري وعضو المجلس الاتحادي السويسري عن ترحيبه بزيارة وزير المالية والوفد المرافق له.
وكانت النسخة الأولى من الحوار المالي السعودي السويسري قد استضافتها الرياض في شهر أكتوبر 2019م.
ويحتل سوق المال السويسري المرتبة الـ13 بين أكبر أسواق البورصة العالمية.
وتضم بورصة «اس آي إكس» السويسرية أكثر من 235 شركة منذ 2018م، وتعد «اس آي إكس» أحد أكثر أسواق البورصة تنوعا من حيث فئات الأصول وتمثيل القطاعات، وتضم أكثر من 500 سند مالي من أكثر من 200 دولة واقتصاد، ويملك المستثمرون الأجانب نحو 60% من الأسهم في أعلى الشركات السويسرية المدرجة بالبورصة.
وتمتلك سويسرا أحد أسرع قطاعات التقنية المالية نموا على مستوى العالم مع وجود أكثر من 350 شركة تقنية مالية في 2018م. ويعد القطاع التقني المالي أحد أكثر القطاعات المتنوعة عالميا، وتحتل زيورخ وجنيف المرتبتين الثانية والثالثة بين مدن العالم التي تستضيف مراكز التقنية المالية.
بورصة «اس آي إكس» السويسرية
تضم 235 شركة في 2018
تعد أحد أكثر أسواق البورصة تنوعا من حيث فئات الأصول وتمثيل القطاعات
تضم 500 سند مالي من أكثر من 200 دولة واقتصاد
يملك المستثمرون الأجانب 60% من الأسهم في أعلى الشركات السويسرية المدرجة
قطاعات التقنية المالية:
تمتلك سويسرا أحد أسرع هذه القطاعات نموا في العالم
توجد 350 شركة تقنية مالية في 2018
يعد القطاع أحد أكثر القطاعات المتنوعة عالميا
تحتل زيورخ وجنيف المرتبتين الثانية والثالثة بين مدن العالم في استضافة مراكز التقنية المالية
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